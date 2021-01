Broers Nyck en Teun weten gemeente Weesp te overtuigen voor nieuw klimbos

WEESP - Nyck (10) en Teun (8) uit Weesp waren alles behalve tevreden met de speeltuin in hun wijk. Daarom dienden de broers een plan in bij de gemeente Weesp voor een nieuw klimbos bij speeltuin Don Bosco. En met succes, de gemeente maakt 25.000 euro vrij om de speeltuin op te pimpen.

Dat alles in het kader van Weesp Begroot, een initiatief van de gemeente waar 30.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor uitvoering van plannen die door Weespers worden bedacht. Van dat bedrag gaat dus een groot deel naar het plan van de jonge Weespers voor een heus klimbos.

De reden waarom de jongens het plan wilde indienen is simpel: de huidige speeltuin is saai. "Als je staand bij de bovenste trede van het klimrek kan, is het wel saai", vertelt Nyck hangend aan de touwen. "We willen een soort van dit, alleen dan wel groter en hoger." Dus besloten de heren hun moeder in te schakelen om zo mee te mogen doen aan de actie van de gemeente. "Je moest minimaal 12 zijn, dus mama heeft het plan ingediend."

Het Jeugdjournaal ging langs bij Nyck en Teun, bekijk hieronder hun reportage. Tekst loopt door onder video.