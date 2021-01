Streetart Frankey schaatst op het water: "Ik miste de Keizersrace gewoon"

AMSTERDAM - Op de 112e verjaardag van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden wordt er voor het eerst deze winter 'geschaatst' op de Amsterdamse grachten. Streetart Frankey maakte zijn eigen schaatsmachine waarmee hij over het water kan schaatsen. Met deze machine schaatste Frankey vandaag de Keizersrace over de Keizersgracht. "Ik was het wachten zat."

Sindsdien heeft Frankey gewacht totdat er eindelijk weer goed ijs zou zijn. "Vorig jaar was ik het wachten zat. Ik zag hoe schaatsers op zo'n schaatsmachine kunnen trainen in de sportschool. Dus toen kreeg ik een idee."

"Het is wel best zwaar. Maar ja, ik ben dan ook geen professioneel schaatser"

Met een vriend bouwde Frankey vervolgens de schaatsmachine. Met zijwaartse schaatsbewegingen drijft de schaatser een propeler aan, die hem over het water stuwt . "Het is wel zwaar. Ik heb hier niet echt voor getraind. Maar als je goed bent in schaatsen en je hebt van die grote bovenbenen, dan schaats je dit onder de minuut." Frankey moet lachen.

Na 150 meter schaatsen over het water haalt Frankey de finish. "Toen ik halverwege was, wist ik gewoon: ik ga dit halen. Dat gaf zo'n euforisch gevoel." Frankey gooit zijn handen in de lucht. "Toen ik er was, was ik ook zo blij. Maar eigenlijk vooral omdat ik echt bek af was."