Kapper krijgt boete van handhaving: “Ik ben in de val gelokt”

PURMEREND - Een kapper uit Purmerend is door de gemeentelijke handhavers beboet omdat hij mensen thuis, maar ook in de eigen salon in de Purmerendse binnenstad klanten knipte. De kapper, die moeilijk Nederlands begrijpt en spreekt, laat aan Regio Purmerend weten dat hij in de val is gelokt door de betreffende handhaver.

Volgens de kapper schreef de handhaver meteen een boete uit toen hij bij de salon aan kwam. "Toen die mijnheer er was, bleek dat deze van handhaving was. Ik was echter niet aan het knippen en was dat ook niet van plan. Hij schreef meteen die boete uit. Ik ben gewoon in de val gelokt." Hoe hoog de boete is weet de kapper nog niet. "Ik heb geen idee hoe hoog de boete is, maar ik ga zeker bezwaar maken. Dit kan toch niet?"

Boze reacties

Op het bericht op social media van de kapper komen veel boze reacties binnen. Handhaving Purmerend laat weten dat ze heel goed snappen dat deze coronacrisis heel veel inwoners en ondernemers in de stad raakt. "En dat is heel schrijnend", schrijven ze op hun Facebookpagina. "Een dergelijke actie is niet bedoeld om ondernemers hun inkomen af te pakken. Er is steun vanuit de overheid waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Wij doen er wel ons best voor om het aantal coronabesmettingen in onze stad te laten dalen. Er is op dit moment een lockdown, waardoor het uitvoeren van contactberoepen (hoe vervelend ook) even niet is toegestaan."

De naam van de kapper en salon is bekend bij de redactie van Regio Purmerend.