Vervoegde APK voor publieke gebouwen: "Waarom wachten?"

In het advies stelt de Onderzoeksraad om controles van de constructie en de veiligheid verplicht te stellen voor publieke gebouwen. Dat is volgens de Onderzoeksraad noodzakelijk met het oog op het opvallend grote aantal instortingen in de afgelopen decennia. Uit een inventarisatie zijn in de afgelopen twintig jaar bij ruim zestig gebouwen ernstige constructieve gebreken aan het licht gekomen.

Maar de gemeente Alkmaar wil dus vooruit lopen op die verplichting. "Het duurt wel even voordat er een nieuw kabinet aangetreden is. Voordat de wettelijke verplichting er is, ben je zo weer twee tot drie jaar verder", vertelt burgemeester Emile Roemer aan NH Nieuws. "Waarom zouden we wachten? We kunnen nu al aan de slag."

Particuliere gebouwen

Het gaat dan niet alleen om gebouwen die eigendom zijn van de gemeente, zoals poppodium Victorie, theater De Vest of Sportcomplex de Meent. Ook gebouwen van andere eigenaren zoals Hogeschool Inholland, bioscoop Vue en de Grote Sint Laurenskerk moeten worden gekeurd door een onafhankelijke deskundige.

Wie de rekening daarvoor gaat betalen is nog niet bekend. "We hebben een brief gestuurd naar de eigenaren om snel met elkaar in overleg te gaan over deze APK", vertelt wethouder Christiaan Braak. "We hebben overigens geen signalen dat er publieke gebouwen op dit moment onveilig zijn maar we willen het zo snel mogelijk oppakken."