Minstens twaalf gezinnen uit Velsen dupe toeslagenaffaire, gemeente Velsen komt met armoedevisie

VELSEN - De gemeente Velsen komt met een zogeheten armoedevisie met als prioriteit het in contact komen met de gedupeerden van de toeslagenaffaire uit de gemeente, zo liet wethouder Marianne Stein gisteren weten tijdens de presentatie van het plan. Het overkoepelend doel van de armoedevisie is om een rol te kunnen spelen in het voorkomen van armoede en het begeleiden van mensen die in armoede leven in Velsen.

Als gevolg van de discussie die ontstond over de rol van Partij van de Arbeid (PvdA) leider Lodewijk Asscher tijdens de toeslagenaffaire, liet deze gistermiddag weten dat hij stopt als lijsttrekker van PvdA. Zojuist is bekend geworden dat als gevolg van het toeslagen schandaal kabinet Rutte III aftreedt.

Bij de toeslagenaffaire zijn ongeveer 26.000 ouders onterecht slachtoffer geworden van fraudeverdenkingen met betrekking tot de kinderopvangtoeslag. Als het gevolg hiervan werden zij in veel gevallen slachtoffer van een harde fraudeaanpak bij de Belastingdienst in de periode van 2013 tot en met zeker 2019.

Voorzover de gemeente nu weet zijn in Velsen twaalf gezinnen de dupe geworden van de toeslagenaffaire. Hoewel bekend is om hoeveel gezinnen het gaat, zijn hun gegevens niet bekend bij de gemeente.

"De Belastingdienst is aan het uitzoeken of zij de gegevens van de ouders actief aan ons kunnen doorspelen, als de ouders hier toestemming voor geven. De reden dat voor gemeenten de gegevens van de gedupeerden niet bekend zijn, heeft te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de privacywetgeving die sinds 2018 voor de hele Europese Unie geldt", zo legt de woordvoerder van de gemeente uit.

"Of de Belastingdienst deze gegevens aan ons mag doorspelen wordt naar verwachting in januari bekendgemaakt. Ouders krijgen in ieder geval wel de rechtstreekse contactgegevens van onze contactpersoon, maar wij kunnen ouders dus nog niet zelf actief benaderen", aldus de woordvoerder.

Handreiking

Andere prioriteiten waar wethouder Stein zich met de armoedevisie op wil richten is hoe zij als gemeente kunnen inspelen op de gevolgen van de coronacrisis en de aanpak van kinderarmoede. "We kijken anders aan tegen armoede, niet veroordelend maar juist meelevend en willen een handreiking doen. Daar is behoefte aan", aldus Stein.