Marco Bizot mist aanwezigheid supporters

WIJDEWORMER - Normaal gesproken staan de eerste twee weken van januari in het teken van vakantie en een trainingskamp voor de spelers van AZ, maar dit jaar is dat anders dan anders. Vanwege het in elkaar geschoven programma hadden de voetballers slechts enkele vrije dagen en moesten ze daarna al snel weer aan de bak.

"Het was kort maar krachtig", zegt doelman Marco Bizot over die ultra korte winterstop. "Ik heb wel genoten van de vrije dagen die we hadden. We zijn er heel even tussenuit geweest, op bezoek bij familie en vrienden. En vooral lekker gegeten."

"Het is bizar dat het zo gelopen is. Ik ben er nog niet over uit wat ik ervan vind"

De topwedstrijden in de eredivisie zijn allemaal ingepland na de winterstop, met het idee dat er dan wellicht wel publiek in de stadions kan zijn. Helaas is dat op dit moment nog altijd ver weg. "Het is bizar dat het zo gelopen is. Ik ben er nog niet over uit wat ik ervan vind."

"Er mag nu nog steeds niet met publiek worden gespeeld, dus waarom zijn deze wedstrijden dan uitgesteld", vervolgt Bizot. "Ik denk dat we deze wedstrijden ook een paar maanden geleden hadden kunnen spelen en het verloop van de competitie normaal was geweest."

De keeper heeft een uitstekende band met de supporters, en mist hun aanwezigheid dan ook enorm. "Ik had echt van harte gehoopt dat iedereen weer in het stadion kon komen. Ik snap dat de supporters heel veel missen. Ik hoop echt van harte dat er zo snel mogelijk weer mensen in het stadion kunnen. Dat is het mooiste wat er is."