Zwaargewonde bij aanrijding Midwoud, bestuurder doet vluchtpoging

MIDWOUD - Bij een aanrijding op de Tripkouw is vanochtend rond 08.45 een aanrijding geweest tussen een personenauto en een bestelbus. Een inzittende van de auto raakte zwaargewond. De bestuurder sloeg daarentegen op de vlucht, maar lijkt uren later te zijn gevonden. De politiewoordvoerder kan dit nog niet bevestigen.

Het slachtoffer is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe zijn situatie nu is.

De politie, brandweer en twee ambulances kwamen ter plaatse. Ook werd een politiehelikopter ingezet in de zoektocht naar de bestuurder van de personenauto.