Wethouder Samir Bashara genomineerd voor 'beste jonge bestuurder van Nederland'

Stemmen

Nu Bashara bij de laatste drie zit maakt hij natuurlijk kans om eerste te worden maar of hij dat wordt dat ligt volledig aan de inwoners van Hoorn en omstreken. "Ik sta dus in de top drie maar of het 1, 2 of 3 wordt... dat bepalen jullie! De stemming is tot 31 januari geopend", zegt Bashara op Facebook. Dat hij het zelf nog niet helemaal kan geloven blijkt wel uit zijn afsluiting: "Dan ga ik mezelf nu even in de bovenarm knijpen."