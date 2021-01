Vrouw belandt in ziekenhuis na echtelijke ruzie, partner zit nog vast

IJMUIDEN - Een 41-jarige man uit IJmuiden zit nog steeds vast nadat een echtelijke ruzie gisteravond in hun woning op het Pleiadenplantsoen uit de hand was gelopen, zo laat een woordvoerder van de politie weten. De vrouw moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Na een melding over een echtelijke ruzie waarbij volgens buurtbewoners de man zijn vrouw had geslagen, kwam de politie ter plaatse, meldde de IJmuider Courant. De echtgenoot weigerde mee te werken en werd door de politie overgebracht naar het politiebureau in Haarlem. De vrouw is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de IJmuidenaar nog steeds vast zit en dat het incident uitgebreid wordt onderzocht. Over de toestand van de vrouw is nog niets bekend.