Haarlemse fotograaf legt Dakar Rally vast: "Makkelijk vijfhonderd foto's per dag"

JEDDAH - Ronkende motoren, de geur van verbrand brandstof en snelle voertuigen die door een oogverblindend landschap rijden. Dat zijn de ingrediënten voor de Dakar Rally, de zwaarste rally ter wereld. De rally heeft dit jaar een Noord-Hollands tintje; Haarlemse fotograaf Paul Las van Bennekom legt heeft het evenement op de gevoelige plaat gelegd.

Genoegzaam en vol van adrenaline kijkt Paul terug op deze editie van de Dakar rally. Dit jaar was zijn primeur, hij maakte voor het eerst de wereldberoemde rally van binnenuit mee. Hij deed dat niet als deelnemer, maar als fotograaf in het Dakar Press Team. Paul: "Het was een paradijs om elke dag in deze woestijn hier te kunnen spelen met een fototoestel en enorme monsters van auto’s voorbij te zien komen." De ex-Haarlemmer die inmiddels in Frankrijk woont heeft zich één doel in het leven gesteld. Lachend: “Ik wil al mijn dromen laten uitkomen. Een ervan was een kasteel in Frankrijk en de Dakar beleven was een tweede." Tekst gaat door onder de video

De Dakar Rally werd voor het eerst verreden in 1978 ( toen nog Parijs Dakar) en ging van Parijs naar Dakar, de hoofdstad van Senegal.Tot en met 2007 kwamen ze altijd in dakar op het legendarische Lac Rose Het roze meer.

De Dakar is een intense belevenis met weinige slaap, drukke dagen én veel fotograferen. Paul: "Ik schoot makkelijk vijfhonderd foto’s op een dag. Al die foto’s moesten worden uitgekozen, bewerkt en opgestuurd naar het ANP. Dat deden we 's avonds in de bivak. Dan vlug eten, even bijkomen en niet geheel onbelangrijk – met een kop koffie – het ontbijt regelen voor de volgende ochtend." Slapen op de bivak probeerden Paul en de anderen van het persteam zoveel mogelijk te vermijden. In dit kloppende, mobiele hart van de Dakar, bestaande uit de teams, media, organisatie, en vrijwilligers, werd er tot in de late uurtjes gesleuteld aan de voertuigen. Onder iedere opgebouwde tent van de teams kwam geluid van reparerende auto’s of motoren van trucks die worden nagelopen. "De bivak is indrukwekkend. Je kan er prima eten en soms – als er tijd was – een douche nemen. Maar slapen kan je vergeten." Tekst gaat verder na de foto

Het team koos ervoor om ’s avonds nog naar een van de volgende fotopunten te rijden. Deze voor pers opgestelde locaties langs de route zijn door de organisatie opgesteld en worden verschaft in coördinaten. Onder een deken van sterren kwamen de twee speciaal geprepareerde auto’s van het team aan op de slaapplek. Paul: "ls je in de ochtend dan je tent openritste was het ene landschap nog mooier dan het ander; soms bergachtig, een andere keer een glooiende woestijn. Echt zo mooi." Saoedi-Arabië Dit is het tweede jaar dat de Dakar rally plaatsvindt in Saoedi-Arabië. Dit Aziatische land behoort in 2019 volgens Freedom House tot de meest onvrije landen ter wereld. Toch is het het land een liberale weg in geslagen. Vrouwen mogen er autorijden en toeristen worden meer dan welkom geheten. Paul: "Het is een islamitisch land. 99 procent van de vrouwen loopt in een boerka, maar iedereen is buitengewoon vriendelijk. Ik moet toegeven dat ik dat niet had verwacht. Mensen komen naar je toe, willen met je op de foto en proberen te communiceren." Het Dakar Press Team rijdt sinds 2004 mee in de Dakar Rally. Doel van het team is niet om als eerste over de finish te komen, maar om foto’s te maken.