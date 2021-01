Politie houdt 66 mensen aan voor overtreden coronamaatregelen in loods Lijnden

LIJNDEN - De politie heeft vanavond weer moeten optreden tegen mensen die zich niet hielden aan de coronamaatregelen. Dit keer was het in een loods in Lijnden.

Via een bericht op Facebook laat de politie Haarlemmermeer weten dat er in totaal 66 mensen in een loods op de Raasdorperweg waren.

Alle aanwezige personen hebben een proces-verbaal gekregen.

Illegale feesten

Het is niet de eerste keer dat er in regio Haarlemmermeer inwoners zich niet aan de coronamaatregelen houden. Vorig jaar werd er een groot illegale feest georganiseerd in het Haarlemmermeerse bos. Hier waren honderden feestgangers aanwezig. De jongeren hadden met pallets een soort dj booth gebouwd. Ook stond er een geluidsinstallatie en was er stroom aanwezig.