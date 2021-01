De bakkerij van Lard aan huis in Amsterdam-Noord is een groot succes

AMSTERDAM - Toen Lard Breebaart uit Amsterdam-Noord tijdens de eerste lockdown wat tijd over had besloot hij brood te bakken. De eerste paar broden gaf hij weg aan de buren of ruilde hij voor jam en kaas. Inmiddels zijn de broden zo’n succes dat hij er 200 per dag bakt en ze verkoopt vanuit zijn gang. "Het is hier een groot chaos-huishouden, maar enorm leuk."

Het is nog donker in de Kometensingel in Amsterdam-Noord, wanneer er al een rij ontstaat voor de deur van Lard. Zelf is hij om half 6 opgestaan om de eerste broden in de oven te doen. In de krappe gang waar ook twee ovens staan liggen 200 rijsmandjes opgestapeld. Allemaal nodig voor zijn Kometenbrood, zuurdesembrood vernoemd naar zijn straat.

Lard had niet verwacht dat het zo’n succes zou worden. "Ik ben gewoon begonnen met bakken omdat ik wat tijd over had. Het ging ook zeker niet meteen goed. Dan was het brood te zuur of kwam er een hele stofwolk uit de koelkast. Maar uiteindelijk kreeg ik het onder de knie en vinden de buren het lekker. Er is vandaag zelfs een man vanuit Hoorn komen fietsen om een brood te halen. Helaas was alles toen al uitverkocht."