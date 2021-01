Kans op overloop Amsterdamse 'drugstoeristen' naar Haarlem klein

HAARLEM - In hoeverre het plan van Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, waarin zij buitenlandse bezoekers weert uit de coffeeshops, zal leiden tot een overloop van 'drugstoeristen' naar Haarlem is nog maar de vraag. De kans is eerder dat de handel zich verplaatst naar de straten van Amsterdam, vertelt Wilco Sijm, voorzitter van de zestien Haarlemse coffeeshops aan NH Nieuws.

Vorige week werd bekend dat Halsema van plan is om de buitenlandse bezoeker te weren uit de coffeeshops in Amsterdam om het imago van de stad als internationale cannabishoofdstad te veranderen. Volgens Sijm is het plan een slecht idee. “We gaan weer terug naar de jaren ’70, toen de drugshandel voornamelijk op straat plaats vond. De coffeeshops hebben echt wel hun nut bewezen om dat tegen te gaan. Het systeem in Nederland is gewoon goed.” Drugsverkoop op straat Sijm verwacht niet dat de toeristen naar Haarlem zullen komen, als ze in Amsterdam niet meer welkom zijn in de coffeeshop. Eerder verwacht hij dat straatverkopers in Amsterdam nu weer hun kans zullen pakken om de verkoop over te nemen. Het grote risico daarbij is dat niet alleen wiet, maar ook harddrugs dan tot het assortiment zal behoren. “Tijdens de eerste lockdown, toen we in eerste instantie dicht moesten, stonden de straatverkopers ook al klaar om de markt over te nemen”, aldus Sijm.

Interessante gedachte “Een interessante gedachte”, vindt ook Gertjan Hulster, fractievoorzitter van de Actiepartij in Haarlem, over het voornemen van Halsema. “Wij hadden ook altijd het idee dat het niet goed was om toeristen te weren omdat de handel van de shops naar de straat zal verplaatsen. Maar als toeristen toch de trein pakken naar Haarlem, dan is dat voor ons nog niet direct reden voor actie. Het moet wel op een prettig niveau blijven.” Wouter Rutten, fractievoorzitter van de VVD, is wel van plan burgemeester Wienen te vragen hoe hij de effecten van het plan van Halsema inschat. “Als we echt zouden voorzien dat toeristen rechtstreeks naar Haarlem komen, dan moeten we daar toch een goed gesprek over voeren of wij dat willen en binnen welke voorwaarden.” Rutten zal deze week de vragen inbrengen tijdens het vragenuur of de vragen schriftelijk inbrengen.