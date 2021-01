Gooise huizenprijzen blijven maar stijgen: vraag naar huis blijft onverminderd hoog

'T GOOI - Het coronavirus blijkt nauwelijks effect te hebben op de Gooise huizenmarkt. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van makelaarskoepel NVM. De vraag naar een huis in 't Gooi blijft onverminderd hoog en de gemiddelde verkoopprijzen blijven stijgen.

De verkoopprijzen in 't Gooi stijgen al tijden en dat was het afgelopen kwartaal niet anders. De gemiddelde verkoopprijs van woningen lag op 503.000 euro, een stijging van 7,6 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. Toch ligt dat wel ietsje lager dan de gemiddelde verkoopprijs het derde kwartaal: die lag nog op 518.000 euro.

Niet alleen de verkoopprijs stijgt, ook de gemiddelde vraagprijs is gestegen. Die was afgelopen kwartaal 780.000 euro, 2,6 procent hoger dan een jaar eerder. Dat de gemiddelde verkoopprijs een stuk lager ligt komt doordat de 'goedkopere' woningen sneller worden verkocht.

Het afgelopen kwartaal veranderden 1.161 Gooise woningen voor eigenaar. Daarmee was het laatste kwartaal het drukste kwartaal qua woningverkopen van het hele jaar en werden er bovenal een stuk meer woningen verkocht dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder, 10,2 procent. Vooral tussenwoningen en appartementen zijn erg populair.

Krapte op de woningmarkt

Als je in 't Gooi een huis wil kopen, moet je zeker een portie geluk hebben. De vraag is groot, maar het aanbod blijft achter. Halverwege het afgelopen kwartaal stonden er 842 woningen te koop in 't Gooi, een daling van 27,9 procent vergeleken met een jaar eerder.

Het beperkte aanbod kan een reden zijn waarom de prijzen stijgen en huizen sneller worden verkocht. Van alle verkochte woningen werd in het afgelopen kwartaal 46 procent boven de vraagprijs verkocht. Als je je huis te koop zette, kon je er op rekenen dat het gemiddeld na een maand wel verkocht was. Vooral de tussenwoningen zijn razendsnel weg.

