Bram Rood zegt mountainbiken vaarwel: "Tijd het presteren los te laten"

HEERHUGOWAARD - Na een lange carrière zet Bram Rood een punt achter zijn sportieve loopbaan. De 37-jarige mountainbiker werd in 2014 Nederlands kampioen in de marathon discipline in Eijsden.

eigen foto

"Uiteraard zal ik de mountainbike nog regelmatig pakken", zegt Rood. "Maar het combineren van een gezinsleven met het runnen van mijn eigen bedrijf en meedoen met de nationale mountainbike top is lastig. Daarom is het nu tijd het presteren los te laten." De afgelopen tien jaar reed de Heerhugowaarder voor het KMC-team. Hij reed wedstrijden over de hele wereld. "Met Axel Bult eindigde ik enkele etappes in de top tien van de Cape Epic en met Gerben Mos pakte ik mooie tweede en derde plaatsen in het eindklassement van de Cape Pioneer. Toch blijft het winnen van de rood wit blauwe trui in Eijsden wel het hoogtepunt", aldus Rood.

Quote "Het is nu tijd om het presteren los te laten" mountainbiker Bram Rood

Successen In 2011 was de mountainbiker de snelste man op het strand van Hoek van Holland naar Den Helder. In het buitenland won hij diverse marathons en twee etappes in de Titan Dessert in Marokko (2015). Zijn langste rit, Offroad Finnmark in 2017, duurde bijna drie dagen en wist hij samen met Ramses Bekkenk na 700 kilometer winnend af te sluiten in het Noorse Alta.

Lees ook Play Sport Mountainbiker Bram Rood houdt wel van een uitdaging