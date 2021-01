Veel meer Gooise sterfgevallen door corona: aantal afgelopen twee maanden verdubbeld

Vooral de afgelopen weken gaat het aantal Gooise coronasterfgevallen dus hard omhoog. De afgelopen twee weken lieten 32 coronapatiënten het leven, de twee weken daarvoor zelfs 37 mensen. De afgelopen twee weken was Laren de gemeente met relatief de meeste sterfgevallen van heel Nederland.

De opvallende stijging van het aantal coronasterfgevallen heeft volgens de Gooise GGD vooral te maken met een paar flinke uitbraken in lokale verzorgingshuizen. "Die hebben er de laatste weken flink ingehakt", zegt GGD-woordvoerder Jakolien Schreijenberg. "Dat merken we dan nu ook goed terug in de cijfers. Voor november was het aantal sterfgevallen per week nog redelijk beperkt. Een andere verklaring is overigens wel waarschijnlijk het jaargetijde, dat speelt ook zeker mee."

Verzorgingshuizen

De Gooise GGD zet met de verzorgingshuizen alles op alles om nieuwe grote uitbraken van het coronavirus tegen te gaan en bestaande uitbraken sneller in te dammen. "Er wordt wat dat betreft door de tehuizen zeker goed werk verricht, maar het blijft natuurlijk altijd lastig. Helemaal voorkomen kunnen we coronabesmettingen helaas nog niet, maar we doen ons uiterste best om alles te beperken."

Vanaf morgen start de vaccinatie tegen het coronavirus. Eerst worden nog zorgmedewerkers gevaccineerd, vanaf half maart ook ouderen. "We hopen natuurlijk van harte dat dat het begin van het einde is."