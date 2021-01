❄️ Dit weekend eindelijk sneeuw in Noord-Holland

Op de vraag of het binnenkort gaat sneeuwen antwoordt hij: "Ja, later op zaterdagmiddag en in de avond valt er enige tijd sneeuw. Het sneeuwt ook op zondagnacht."

Op andere plaatsen in het land is eerder al een pak sneeuw uit de lucht gevallen, maar in Noord-Holland hebben we er lang op moeten wachten. Als de temperatuur zaterdag rond de 1 graad is, verwacht Weeronline sneeuw aan het eind van de middag. Zij spreken ook van sneeuw in de nacht van zaterdag op zondag.

Lang zal het niet blijven liggen, zondag gaat het volgens weerman Jan Visser alweer regenen.