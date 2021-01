Leger des Heils en marine slaan handen ineen en zetten maaltijdproject op

Het Leger des Heils heeft een kleine keuken en kon zodoende - vanwege de coronamaatregelen - geen maaltijden meer klaarmaken voor mensen die wel wat ondersteuning konden gebruiken. Daarentegen had de marine regelmatig eten over dat anders moest worden weggegooid. Ze besloten de handen ineen te slaan.

Het gaat puur om eten dat over is, de marine laat weten geen extra eten in te slaan. Er zijn nu zo'n 200 diepvriesmaaltijden uitgedeeld en het Leger des Heils hoopt op nog veel meer. "Maar laten we vooral hopen dat het straks helemaal niet meer nodig is."

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: