Door corona noodlijdende verenigingen kunnen in Gooise Meren tweede keer steun vragen

Gooise Meren kwam afgelopen september met een miljoen aan coronasteun voor lokale verenigingen. Daarvan werd 525.000 euro gereserveerd voor afgelopen jaar en staat er 475.000 euro klaar voor verengingen die dit jaar hulp nodig hebben, omdat ze anders om dreigen te vallen door de gevolgen van het coronavirus.

De afgelopen tijd hebben veel lokale verenigingen een beroep gedaan om een bedrag uit het lokale coronasteunfonds. Elke aanvraag wordt getoetst, per goedgekeurde aanvraag keert Gooise Meren maximaal tien procent van de jaarlijkse exploitatiekosten uit als steun. Onlangs kregen onder meer de Naarder carnavalsvereniging de Vestingnarren, de Bussumse drum- en showband Vijos en enkele buurthuizen een steunbedrag. Daarnaast werd er samen met de provincie geld gegeven aan onder meer het Bussumse theater Spant en het Muider forteiland Pampus.

Van de 525.000 euro voor afgelopen jaar heeft de gemeente Gooise Meren nog 116.790 euro over. Dat wordt gereserveerd voor coronasteun dit jaar, bovenop de 475.000 euro die al beschikbaar was. Lokale verenigingen die in de problemen komen kunnen wederom een beroep doen op deze steun. "Deze middelen zijn hard nodig voor steun aan onze belangrijke maatschappelijke organisaties. De crisis duurt namelijk nog even voort", aldus burgemeester en wethouders.

Meer steun

Dat de steun nodig is, blijkt wel uit de vele aanvragen voor steun die Gooise Meren de afgelopen weken alweer heeft gekregen. Rond februari en maart verwacht de gemeente wederom steungelden uit te keren.

Het zou zomaar kunnen dat daar ook verenigingen bij zitten die eerder al geld van de gemeente hebben gehad. De gemeente heeft de voorwaarde dat steun eenmalig is namelijk geschrapt en stelt dat verenigingen ook een tweede aanvraag kunnen doen. "We willen dat de organisaties, die nu een aanvraag hebben ingediend, ook in 2021 voor steun in aanmerking komen. De steun, die zij nu ontvangen, is voor de extra kosten of inkomstenderving in 2020. De tweede tranche is bedoeld voor het jaar 2021", aldus Gooise Meren.