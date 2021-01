Gevonden lichamen garagebox geïdentificeerd: 63-jarige man en 59-jarige vrouw

AMSTERDAM - De lichamen die de politie afgelopen woensdag aantrof in een garagebox aan de Heining in Amsterdam-Westpoort zijn geïdentificeerd. Het zou gaan om een 63-jarige man en 59-jarige vrouw uit Amsterdam. Dat laat de politie weten .

Rond 14.00 uur woensdagmiddag werden de lichamen gevonden. Ter plekke waren politie en brandweer. De brandweer onderzocht of er sprake was van giftige stoffen.

Volgens de politie is het nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Het onderzoek is nog in volle gang.