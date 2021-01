Wachttijd loopt op: transpersonen nu bijna twee jaar op lijst voor zorg in UMC

AMSTERDAM - De wachtlijsten voor de transgenderzorg in Amsterdam blijven stijgen. Waar de wachtlijst voor een intake bij het Amsterdam UMC in juni 2020 nog 76 weken was, is dit nu opgelopen tot 103 weken. Voor veel transpersonen is dit een moeilijke tijd: "Het is alsof je leven twee jaar stilstaat."

De 24-jarige wiskundestudent Erina staat nu ongeveer een jaar op de wachtlijst voor een intake bij het Amsterdam UMC, het enige ziekenhuis in de regio dat deze zorg aanbiedt. Ze had gehoord dat de wachtlijsten lang zouden zijn, maar zo lang had ze niet verwacht. "Ik werd er echt moedeloos van. Zolang je nog niet aan de hormonen zit, verandert je lichaam de verkeerde kant op. Dat is heel frustrerend en ik heb daarom ook een tijdje geen spiegels opgehangen in mijn huis."

De reden dat de wachtlijsten zo lang zijn, heeft volgens het Amsterdam UMC met de stijgende zorgvraag te maken. "Het is een heel naar gevoel, want je wilt eigenlijk iedereen die zorg nodig heeft helpen," vertelt hoofd van de sectie Gender van het Amsterdam UMC, Annelijn Wensing-Kruger. "De vraag naar transgenderzorg neemt al een aantal jaar ontzettend toe. We denken dat het komt dat er meer acceptatie is in de maatschappij rondom transgenders en thema's daaromheen."

