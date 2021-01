KNSB zet noodgedwongen streep door marathonseizoen

“Dit doet ongekend veel pijn en niet alleen bij mij, want dit is vooral een klap voor de rijders en alle mensen die bij het marathonpeloton betrokken zijn”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, in een persbericht. “Het was een heel lastig besluit, ik heb hier ook niet van geslapen vannacht. Maar het is helaas onvermijdelijk.”

Lang leefde de hoop dat het marathonschaatsen alsnog zou worden toegevoegd aan de lijst met topsportcompetities die mochten worden hervat. In december kreeg de KNSB een nee te horen terwijl andere sporten wel los mochten. Dinsdagavond meldde het ministerie van VWS echter dat dit verzoek opnieuw is afgewezen.