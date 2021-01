Bewoners Zorgbalans krijgen maandag al coronavaccinatie

HAARLEM - Zorgbalans start aanstaande maandag al met het vaccineren van de bewoners van twee van hun verpleeghuizen. Dit is onderdeel van een pilot van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Volgens Kim Hirs, woordvoerder van Zorgbalans, is de vreugde groot. “Vanuit de overheid hebben ze de keuze gemaakt om eerst het zorgpersoneel te vaccineren, maar de echte kwetsbare ouderen zijn de bewoners van zorginstellingen zelf”.

Dit wordt de eerste keer dat bewoners gevaccineerd worden in plaats van het zorgpersoneel. En dat is nodig, volgens Hirs. “90 procent van onze bewoners zijn mensen met dementie. Die kan je niet vertellen dat ze afstand moeten houden en een mondkapje moeten dragen. Ze gaan gewoon dicht op elkaar zitten.” De bewoners zullen gevaccineerd worden met het Pfizer vaccin.

Mobiel vaccinatieteam

De twee locaties, die zijn gekozen voor de pilot, zijn Zuiderhout in Haarlem en Velserduin in IJmuiden. Een mobiel vaccinatieteam zal komende week langs de woonzorglocaties van Zorgbalans rijden met de vaccins. Er worden voorbereidingen getroffen zodat de bewoners in hun eigen woonomgeving gevaccineerd kunnen worden door de voor de bewoners bekende verpleegkundigen en verzorgenden. De pilot duurt de hele week.