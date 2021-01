Romy (7) krijgt Heldenspeld: "Ik voel me een echte held"

Voor Romy was het een uitgemaakte zaak; ze liep naar het zwembad, keek om zich heen, en realiseerde zich dat er ook kinderen zijn die vanwege geldgebrek niet naar het zwembad kunnen. Daar wilde ze wat aan doen. Ze kwam met het idee om zelf armbandjes te maken en die te verkopen. "Dat vind ik leuk en ik kan daar andere kinderen mee helpen." Moeder Glainess dacht eerst nog dat het wel over zou waaien, maar de dag erna was Romy nog net zo vastberaden.

Trots

En dat maakt moeder Glainess Adely Copra ontzettend trots. "Romy is nog maar zeven, en dan doet ze zoiets. Ze is er ook heel gedreven in." Zo gedreven dat ze na een maand armbandjes maken en verkopen, al 1000 euro heeft opgehaald. Ze stuurt er speelgoed van naar een weeshuis in Suriname, maakt voedselpakketten voor de Amsterdamse voedselbank, en betaalt prikcadeautjes voor kinderen die een prik krijgen in het AMC.

Eerst was het nog een geheim, maar nu wil Glainess wel toegeven dat ze zelf haar dochter heeft opgegeven voor de Heldenspeld. Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing heeft de speld thuis afgeleverd, zodat ze Romy namens de gemeente in het zonnetje kon zetten. "Het is voor Romy natuurlijk extra speciaal. Ze is pas zeven jaar oud en ze heeft nu al een prachtige visie over hoe ze in het leven staat."