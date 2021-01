'Schalke 04 wil Huntelaar per direct terughalen in degradatiestrijd'

GELSENKIRCHEN - Klaas-Jan Huntelaar zou in de nadagen van zijn carrière nog een flink avontuur kunnen aangaan. De spits van Ajax wordt begeerd door zijn oude club Schalke 04, dat momenteel op de rand van de Bundesliga-afgrond bungelt.

De 37-jarige spits kondigde eind 2020 aan om na dit seizoen een punt achter zijn carriêre te zetten. Volgens BILD is Schalke 04 echter zeer geïnteresseerd in de diensten van de oud-speler. Ook het doorgaans goed ingelichte Kicker meldt dat Schalke vergaande interesse heeft.

Zijpoor bij Ajax

De 76-voudig international komt bij Ajax nauwelijks voor in de plannen van trainer Erik ten Hag. Na de komst van Sebastian Haller lijkt de kans op speeltijd grotendeels verdampt voor de Hunter. Dit seizoen moest hij voornamelijk doen met invalbeurten, maar Schalke kan hem mogelijk een uitkomst bieden om zijn carrière niet als een nachtkaars uit te laten gaan.

Huntelaar speelde van 2010 tot en met 2017 al in Gelsenkirchen. Daar groeide hij uit tot publiekslieveling en werd hij zelfs topscorer van de Bundesliga. Huntelaar maakte 126 goals en gaf 35 assists in 240 officiële wedstrijden voor Schalke.

Val van een gigant

Schalke 04 verkeert momenteel in grote degradatienood. Die Königsblauen staan op de zeventiende plaats in Duitsland met slechts zeven punten uit vijftien wedstrijden. Afgelopen week boekte het elftal tegen Hoffenheim (4-0) de eerste zege in dertig competitiewedstrijden.