Hovocubo wil zich meten met grootmacht Inter FS: "Tempo drie keer hoger dan hier"

ZWAAG - Het is zaterdag eindelijk zover. Dezaalvoetballers van Hovocubo spelen dan in de Futsal Champions League tegen Inter FS uit Spanje. De club wordt ook wel 'het Real Madrid van het zaalvoetbal' genoemd. "Het wordt lastig, maar ik heb hoop", aldus Hovocubo-speler Souffian Charraoui.

Hovocubo is klaar voor Champions League-duel - NH Nieuws / Thomas Brood

De Westfriezen staat een loodzware wedstrijd te wachten. Mede doordat de ploeg van trainer Sander van Dijk totaal geen wedstrijdritme heeft. De eredivisie zaalvoetbal ligt al maanden stilligt. "Wij spelen tegen fullprofs die volledig in competitie zitten. Dat maakt het verschil nog groter, maar het is wat het is", aldus Van Dijk.

Hovocubo speelt zaterdagmiddag om 12.00 uur uit tegen Inter FS.