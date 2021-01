KLM-crew slaapt niet meer in het VK, Ierland en Zuid-Afrika vanwege Britse mutatie

SCHIPHOL - Stewards, stewardessen en piloten van KLM slapen voorlopig niet meer in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zuid-Afrika. Dat meldt cabinevakbond VNC. Volgens de bond maakt het cabinepersoneel zich grote zorgen om het besmettingsgevaar van Britse mutatie van het coronavirus.

VNC en KLM zijn nog in overleg om de service aan boord weer te gaan beperken. In het begin van de coronacrisis legde de crew voor het instappen van de passagiers een snack en een flesje neer op de stoelen. Inmiddels worden er tijdens vluchten ook weer consumpties aangeboden. Mogelijk wordt die maatregel weer door KLM ingevoerd om het contact tussen de bemanning en de passagiers te beperken.

Een oplossing om de bemanning niet meer in Zuid-Afrika te hoeven laten slapen is door meer personeel mee sturen, zegt een woordvoerder van pilotenvakbond VNV. De vluchten naar Johannesburg en Kaapstad duren ruim 11 uur, dus voor de terugvlucht moet een groep uitgeslapen piloten, stewards en stewardessen mee, zodat de eerste shift kan rusten.

De cabinemedewerkers willen meer bescherming tegen het virus op die routes. Dagelijks vliegt KLM 20 tot 30 keer tussen het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Schiphol. Naar Zuid-Afrika wordt op Johannesburg en Kaapstad gevlogen. KLM laat per direct haar bemanningen niet meer in het Verenigd Koninkrijk en Ierland overnachten. Naar een oplossing voor Zuid-Afrika wordt nog gekeken, laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten. De vluchten van morgen, zaterdag en zondag zijn geannuleerd.

