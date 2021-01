Jongeren van What's Next? zoeken uit waar jouw afgedankte kleding naartoe gaat

Bij het shoppen is het goed om op te letten wat voor kleding je koopt. "Duur wil niet altijd zeggen dat het ook het meest duurzaam is", zegt manager Mitchel Bon. "Net als je dat met eten moet doen; even wat meer tijd eraan besteden om te bekijken welk merk voor duurzaamheid staat, voordat je meteen gaat voor het goedkoopste kledingstuk."

Klimaatneutraal

De provincie wil in 2050 klimaatneutraal en volledig circulair zijn. "We proberen daar jongeren zoveel mogelijk bij te betrekken. We zoeken nu naar gebieden voor nieuwe zonne-energie en windmolens, daarvoor hebben we een speciale jongerentafel ingesteld om ons daarbij te helpen", aldus gedeputeerde Edward Stigter, die bij de provincie verantwoordelijk is voor onder meer klimaat en energie.



De aflevering van What's next? is vanaf vandaag te zien op de kanalen van AT5 en NH.