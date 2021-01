Verdwaalde vos loopt door centrum: "Heel bizar"

AMSTERDAM - Voetgangers en fietsers in het centrum keken vanochtend vreemd op toen ze een vos zagen langslopen. Uiteindelijk is de vos gevangen. Een medewerker van de dierenambulance vertelde in NH Radio Lunchroom dat de vos nu bij de dierenkliniek wordt nagekeken.

Op beelden van een fietsster is te zien dat de vos verdwaald lijkt. Na op een paar fietsers te hebben gewacht keert het dier op de rijbaan om, om vervolgens vlak langs de fietser over de rijbaan terug te lopen. "Heel bizar", laat de fietsster weten. "Wel een beetje zielig."

Ongeveer een uur later zag een ander hem op de Elandsgracht, ter hoogte van het Johnny Jordaanplein lopen. Een aantal minuten later liep de vos op de Keizersgracht.

AT5 kreeg van meerdere Amsterdammers foto's en beelden door. Rond 5.00 uur is de vos gezien op beelden van een dashcam van een auto op de Haarlemmerdijk. De vos werd rond 7.40 uur gespot op de Lijnbaansgracht. "Vond het wel grappig en had het nog nooit gezien", laat iemand weten die de vos vanaf een paar meter afstand kon fotograferen.

Later op de ochtend is de vos door iemand gevangen en daarna meegenomen door de Dierenambulance. Volgens de Dierenambulance liep het dier wanhopig heen en weer en rustte het uit onder een warme auto. De medewerker van de Dierenambulance vertelde aan NH Radio dat een omstander het dier onder de auto vandaag heeft gelokt en gewacht heeft tot de ambulance er was.

Paartijd

Er worden vaker vossen gezien in het centrum. Dat komt doordat het paartijd is voor vossen. Mannetjesvossen verlaten dan hun gebied om naar een geschikte partner te zoeken. Daardoor trekken ze ook vaker de stad in. Het paarseizoen duurt tot februari, met een piek in januari.

De Dierenambulance laat weten dat het dier nu eerst op krachten moet komen bij de dierenkliniek, en dan in overleg met de stadsecoloog weer uitgezet kan worden.