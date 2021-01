Wijdemeerse burgemeester sluit drugspand in nieuwbouwwijk Knorrterrein

WIJDEMEREN - In een woning aan de Carl Heinrich Knorrlaan in Loosdrecht, op het terrein van de voormalige Knorrfabriek, is een gerooide hennepkwekerij gevonden. Burgemeester Crys Larson sluit de woning voor drie maanden.

De woonwijk is in 2019 opgeleverd en staat er dus nog maar net. Toch heeft iemand al kans gezien om een hennepkwekerij in de woning te beginnen. Bij de inval trof de politie twee kweekruimtes aan.

De kwekerij kwam aan het licht na waterschade in het pand. Er was ook sprake van diefstal van stroom. De komende drie maanden is het pand dus dicht. Zo probeert de gemeente een einde te maken aan het gevaar, maar ook om de aanloop van drugsgebruikers en criminelen te

stoppen.

"We willen drugshandel in onze gemeente voorkomen en tegengaan," zegt burgemeester Crys Larson. "Ook als we zoals nu gerooide kwekerijen aantreffen, dan nemen we de nodige maatregelen om verdere drugsproductie en -handel te voorkomen en om te laten zien dat we dit niet tolereren in onze gemeente."