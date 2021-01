De Peiling: Rond middelbare scholen moeten snackvrije zones komen

NOORD-HOLLAND Rondom Hilversumse middelbare scholen met een gezonde kantine komen 'snackvrije zones'. In zulke zones - tot 250 meter rond de school - is het op schooldagen verboden eten en drinken te verkopen. Dat heeft de gemeente Hilversum besloten.

Ook de overheid maakt zich sterk voor een gezond(er)e samenleving, in het Nationaal Preventieakkoord staan maatregelen tegen overgewicht en obesitas. Een programma van het Nationaal preventieakkoord is 'Jongeren Op Gezond Gewicht'. JOGG wil dat kinderen en jongeren leven in een omgeving waarin een gezonde leefstijl normaal is. Via dit programma organiseert gemeenten activiteiten in de wijk en wordt gewerkt aan een gezonde omgeving voor de kinderen.

Gezonde scholen

Scholen (het basis- en voortgezet onderwijs en mbo-scholen) kunnen een vignet Gezonde School halen. Scholen met dit vignet hebben altijd aandacht voor gezond eten of meer sport en bewegen.

Het aanbod in de schoolkantines wordt steeds gezonder, mede door het programma Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum. Dit programma stimuleert scholieren gezonder te eten. En dat gezonde voeding op scholen in het beleidsplan wordt opgenomen. De Schoolkantine Brigade van het Voedingscentrum helpt scholen hierbij.

Gezonde leefomgeving

Naast gezond eten heeft Hilversum ook aandacht voor preventie van roken, alcoholgebruik en overgewicht. "Gezonde voeding, dagelijks bewegen en voldoende water drinken moeten de normaalste zaak van de wereld worden. Want een gezonde jeugd heeft een gezonde toekomst. Met deze maatregel willen wij ervoor zorgen dat jongeren niet in verleiding komen om ongezonde snacks te kopen onder schooltijd en willen wij de scholen steunen in hun inspanning om een gezonde omgeving voor hun leerlingen te creëren", zegt wethouder Floris Voorink van sport.

