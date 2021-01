Hulp vragen tijdens de coronacrisis erg belangrijk: "Schroom niet om hulp te vragen"

WEST-FRIESLAND - Hulp vragen als een nuchtere West-Fries, dat is wel een dingetje. Dat ziet ook Auke Abbekerk van het Vrijwilligerspunt West-Friesland. Daarom wil hij namens de organisatie benadrukken, dat er een-op-een hulp beschikbaar is via hun project Hulp Dichtbij. En zeker in deze verlengde lockdown: "Schroom niet om hulp te vragen."

"Hulp vragen is voor de meeste Westfriezen al lastig genoeg. Je merkt zelfs in buurten waar mensen elkaar veel spreken dat hulp vragen lastig is. Aan de buurman vragen of ze even de vuilnisbak buiten willen zetten is soms al een brug te ver", vertelt Auke op WEEFF Radio. "Ook zien we vaak dat de persoon die hulp nodig heeft zelf niet durft te bellen, maar dat dan bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, buren of zoons en dochters bellen om te vragen of er een vrijwilliger is die kan helpen."