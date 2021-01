Wethouder Zandvoort: "In juni uitsluitsel of Formule 1 met publiek kan doorgaan"

ZANDVOORT - De Zandvoortse Formule 1-wethouder Raymond van Haeften verwacht dat in juni duidelijk wordt of de race in Zandvoort met publiek kan doorgaan. Dat deelde hij de raadsleden mee tijdens een commissievergadering over de organisatie van de 'side-events' rondom de race in september. In Zandvoort zijn de voorbereidingen inmiddels weer in volle gang, ondanks de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt.

"We zijn weer aan het opschalen", aldus wethouder Van Haeften. Na een periode van relatieve stilte probeert hij Zandvoort én de regio deze dagen wakker te schudden en duidelijk te maken dat er over een paar maanden iets groots staat te gebeuren. Tenminste, dat hangt er natuurlijk wel vanaf hoe het vaccinatieproces verloopt en hoe het virus zich gaat gedragen.

Finishvlag aan het gemeentehuis in Zandvoort - NH Nieuws / Paul Tromp

De gemeente en de Dutch Grand Prix-organisatie (DGP) gaan de komende maanden in ieder geval volop door met de voorbereidingen. "In juni zullen, op basis van wat we dan allemaal weten, het Formule One Management en de DGP besluiten of het evenement met publiek kan plaatsvinden, of het evenement kan doorgaan." Een race zonder publiek heeft bij de organisatie geen voorkeur. Langer wachten met een 'go or no go' zou volgens Van Haeften ook onverantwoord zijn. "Juni is de belangrijkste maand. Dan weten we zeker weten of de afspraken, opdrachten en geplande investeringen uitgevoerd kunnen worden. Dan pas gaan we als gemeente ook echt het geld uitgeven."

De nieuwe F1-wethouder van Zandvoort, Raymond van Haeften - NH NIeuws/Paul Tromp

Belangrijk onderdeel van het racefestival zijn de 'side-events', oftewel de evenementen die niet op, maar rond het circuit zullen plaatsvinden. Die zijn bedoeld om het publiek beter te spreiden en om de Zandvoortse ondernemers een flinke ecomomische impuls te geven. De gemeente Zandvoort besteedde de organisatie van de side-events vorig jaar uit aan een commerciëel evenementenbureau, maar dat is slecht bevallen. Volgens Van Haeften werden niet de juiste sponsors benaderd en was er te veel weerstand onder Zandvoortse ondernemers. Bovendien had de gemeente 'een dubbele pet' op in het proces en dat beviel niet goed. Van Haeften wil als opdrachtgever meer op afstand komen te staan. Nieuwe organisatie, afgekeken van Assen Om nieuwe problemen te voorkomen, wil de gemeente nu een stichting in het leven roepen. Die wordt dan verantwoordelijk voor de organisatie van de side-events. Opvallend is dat Zandvoort daarbij advies heeft ingewonnen bij de gemeente Assen, die ook met een dergelijke stichting werkt bij grote race-evenementen op het circuit. Beiden streden namelijk om de eer om de Formule 1 te mogen organiseren. Het verschil met de organisatie in Assen is dat de Zandvoortse stichting een Raad van Advies krijgt. Daarin nemen onder meer de gemeente, de DGP en Zandvoort Marketing en een vertegenwoordiger van de Zandvoortse ondernemers plaats. Die laatste groep is nu wél enthousiast over de nieuwe organisatiestructuur, de raad zal er eind januari een besluit over moeten nemen. Van Haeften hoopt dat er niet langer over gediscussieerd hoeft te worden, want de afgelopen dagen waren zijn ambtenaren erg veel tijd kwijt met het beantwoorden van kritische vragen van onder meer de Ouderenpartij Zandvoort. Die wil dat de wethouder voortaan maandelijks openheid van zaken geeft over de kosten richting het racefestival. Van Haeften stemde daarmee in. "We hebben weinig tijd te verliezen."