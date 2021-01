Prijzen koopwoningen blijven stijgen: ruim 300 euro meer per vierkante meter

AMSTERDAM - Het zal niemand meer verbazen, maar woningen in Amsterdam zijn opnieuw duurder geworden. Voor een vierkante meter koopwoning werd in het laatste kwartaal van 2020 gemiddeld 5.908 euro betaald en dat is ruim 300 euro meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA).

De verschillen in de stad zijn nog steeds groot want een vierkante meter in het Centrum was met 7.185 euro het duurst en in Zuidoost met 3.299 euro het goedkoopst. De gemiddelde verkoopprijs van een Amsterdamse woning was in het afgelopen kwartaal 492.847 euro en dat is om en nabij hetzelfde als een jaar geleden.

Het aanbod neemt toe

Hoewel de vierkante meter prijs dus opnieuw gestegen is, is er ook positief nieuws voor mensen die op zoek zijn naar een koophuis in de stad, het aanbod stijgt namelijk. In de laatste drie maanden van het afgelopen jaar stonden er 2.051 woningen te koop en dat is 14 procent meer dan in dezelfde periode in 2019.