Rijdend bestelbusje vat vlam op Nieuwe Schermerweg

Tijdens het rijden ontving de bestuurder verschillende foutmeldingen en rook een brandlucht. Al snel stond de volledige bus in vuur en vlam.

De gealarmeerde brandweer was al gauw ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Mogelijk is kortsluiting de oorzaak.

Tijdens de werkzaamheden van de hulpdiensten was de Nieuwe Schermerweg tussen de Saturnusstraat en de afslag naar de N242 in beide richtingen afgesloten.