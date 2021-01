Nog geen lunch ingenomen in IJmuiden, maar douane waarschuwt: 'Geen bacon meenemen'

IJMUIDEN - Het tafereel werkte flink op de lachspieren, en zelfs de Britse omroep BBC zette er vraagtekens bij: toen een trucker na de overtocht vanuit Engeland aankwam in Hoek van Holland en eerlijk toegaf dat hij vleeswaren op z'n brood had, nam een douanier zijn lunchpakket in beslag. Het zonder vergunning importeren van dierlijke producten als vlees en kaas in de EU is sinds 1 januari namelijk verboden: "Welcome to the Brexit, sir!"

Vooralsnog is dat in IJmuiden niet gebeurd, vertelt unitmanager Wouter Vijfhuizen van de douane aan NH Nieuws. Hij vertelt dat de functie van de douane in IJmuiden sinds de Brexit - wat betreft de ferry uit Newcastle- hetzelfde is als de functie van de douane op Schiphol. Binnen de EU is er sprake van vrij verkeer van goederen, maar dat geldt sinds de Brexit niet meer voor goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk worden meegenomen.

Het hierboven beschreven fragment was te zien in een reportage van EenVandaag over de Brexit. Als de Poolse vrachtwagenchauffeur hoort dat de vleeswaren de EU niet in mogen, doet hij een poging zijn broodjes te redden. "Mag ik het vlees eraf halen, en het brood meenemen?", vraagt hij aan de douanier. Maar die is onverbiddelijk. "Nee, alles wordt ingenomen."

'Volledige stopfunctie'

"We hebben een volledige stopfunctie", aldus manager Vijfhuizen van de douane. "In beginsel mag het niet wat de Poolse chauffeur deed", verklaart hij het besluit. Hoewel de douane sinds 1 januari veel strenger controleert wie en wat er de Europese Unie binnenkomt, zal niet aan iedere ferrypassagier worden gevraagd of er broodjes met ham of andere dierlijke producten in diens bagage zitten.

Net als op Schiphol staan bij ferryterminal bakken waarin reizigers op eigen initiatief verboden producten kunnen achterlaten."Waag ik het erop dat ik niet wordt gecontroleerd of stort ik het in de bak?", legt Vijfhuizen uit voor welk 'dilemma' reizigers kunnen komen te staan.

Toch raadt Vijfhuizen reizigers vooral aan zich goed te informeren wat ze vanuit het Verenigd Koninkrijk mogen meenemen, en ook bezoek uit het VK te informeren over de regels."Kijk op de website van de douane of de NVWA", adviseert hij. Want als de douane je controleert en dierlijke producten in je bagage aantreft, worden die - net als de broodjes van de Poolse chauffeur - in beslag genomen.

Wrange bijsmaak

Zeker als je voor een flink bedrag hebt ingekocht, en de delicatesse bij terugkomst in IJmuiden wordt ingenomen, kan een retourtje Engeland een wrange bijsmaak opleveren, benadrukt Vijfhuizen. "Dus neem geen stew of bacon mee, want daarmee voorkom je dat je in zulke situaties terechtkomt."