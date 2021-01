Spullen stapelen bijna door het dak van kringloopwinkels: "Het is echt te vol"

BEVERWIJK/VELSERBROEK - Veel kringloopwinkels snakken momenteel naar extra ruimte. Doordat de tweedehandswinkels dicht zijn, maar nog wel spullen van mensen aannemen, stromen de winkels bijna over. "Het lijkt wel een rommelmarkt."

Kringloopwinkels puilen uit van de spullen - NH Nieuws / Stephan Brandhorst

"Je moet ruimte maken om te kunnen lopen." In Beverwijk struikelt eigenaar Ashraf El Akshar bijna over zijn stoelen. Kringloopwinkel Afrika staat momenteel zo afgeladen vol dat de looppaden bijna niet meer te zien zijn. "Het is echt veel te vol", zucht El Akshar. "Het lijkt wel alsof er een bom is ontploft." Op dat moment wordt nog een extra lading met vracht uitgeladen, die zojuist opgehaald is bij een restaurant. De spullen kunnen met moeite door het pand verplaatst worden. Voor de deur staat ook nog een koelkast die niet meer verkocht kan worden en een paar pallets die mensen voor de deur gezet hebben.

Quote "Als ik het wegbreng, kost het mij geld" Ashraf el AKSHAR, EIGENAAR KRINGLOOPWINKEL AFRIKA

Bij het afvaldepot in Beverwijk geldt een lange wachttijd om hun spullen weg te kunnen brengen. Mensen zetten hun spullen daardoor voor de deur van de kringloopwinkel. "Daar ben ik niet blij mee, want als ik het wegbreng, kost het mij geld." Particulieren kunnen hun spullen in de meeste gevallen kosteloos wegbrengen, maar bedrijven zoals de kringloopwinkels moeten vaak per kilo een vergoeding betalen. Dit loopt voor Kringloopwinkel Afrika inmiddels al in de honderden euro's voor spullen die onbruikbaar zijn 'Zelf wegbrengen is killing' Dat probleem ervaren ze bij kringloopketen Noppes ook. Het bedrijf heeft in totaal 31 vestigingen in de Randstad en heeft op enkele locaties inmiddels een stop ingevoerd. In de IJmond worden nog wel spullen aangenomen, maar is het inmiddels ook topdrukte. "Het zou wel lekker zijn als de mensen even blijven wachten met alle spullen maar af te geven", zegt Willem Staphorsius, manager van Noppes. "Wij willen alleen bruikbare spullen, maar krijgen ook een hoop afval. Dat kunnen we dan zelf wegbrengen. Dat is nu echt killing."

Quote "Als ik nu open ga, moet ik geld lenen of eigen spaargeld erin doen om verder te kunnen gaan" ASHRAF EL AKSHAR, Eigenaar kRINGLOOPWINKEL AFRIKA

In Beverwijk wordt de situatie alsmaar penibeler. Ondanks dat de winkel tot de nok gevuld staat, is er nog geen zicht op inkomsten. "We zijn dicht, de vaste lasten gaan door, maar ook het afval wegbrengen kost veel geld", zegt El Akshar. "Het is heel lastig", gaat hij verder. "We moeten personeel blijven houden. Mooie spullen moet je ook blijven houden. Het zijn lastige tijden. We dachten dat we nog alles terug konden verdienen. Maar als ik nu open ga, moet ik geld lenen of eigen spaargeld erin doen om verder te kunnen gaan." Open Het is nog niet bekend wanneer de kringloopwinkels hun deuren weer openen. El Ashraf hoopt dat mensen de spullen niet zomaar voor zijn deur zetten en contact met hem opnemen als er tweedehands spullen opgehaald kunnen worden. "Want met spullen die voor de deur gezet worden, kan ik vaak niets."