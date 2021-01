Blije Calvin Stengs over bevrijdende treffer tegen PSV: "Toen was het klaar"

EINDHOVEN - Calvin Stengs gooide woensdagavond de topper tussen AZ en PSV op slot. In de laatste minuut schoot de aanvallende middenvelder de 1-3 tegen de touwen. Opluchting overheerst bij Stengs: "De wedstrijd is dan op slot. Dat is lekker."

Na rust had AZ het moeilijk met PSV. In de 58e minuut schoot Phillip Max de 1-2 binnen, nadat Teun Koopmeiners twee keer gescoord had in de eerste helft. "Je weet dat ze gaan komen en in de tweede helft waren wij niet zo goed aan de bal. Eigenlijk loop je dan achter de feiten aan. Je voelt wel de druk van hen, maar we hebben dat goed verdedigd", zegt Stengs."

Quote "Wij kunnen een goede reactie geven na een iets mindere wedstrijd" AZ-verdediger Bruno Martins Indi

"Het voelt goed. Drie punten. Ik denk dat we het verdiend hebben vandaag", vindt verdediger Bruno Martins Indi. "Goede wedstrijd van ons. Wij kunnen een goede reactie geven na een iets mindere wedstrijd. Dat hebben we al meerdere malen laten zien. Met vol vertrouwen gingen we deze wedstrijd in."