Knappe overwinning van AZ in topper tegen PSV

EINDHOVEN - AZ heeft drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen PSV. In Eindhoven wonnen de Alkmaarders met 1-3 door twee doelpunten van Teun Koopmeiners en een goal van Calvin Stengs. Het is de zesde keer op rij dat AZ wint van een club uit de traditionele top drie.

De wedstrijd had even nodig om op gang te komen. Na ruim 25 minuten hadden beide ploegen het doel van de tegenstander nog niet onder vuur genomen. Toen Myron Boadu na een klein half uur eerder bij de bal was dan PSV-doelman Yvon Mvogo wees scheidsrechter Serdar Gözübüyük naar de stip. Teun Koopmeiners benutte het buitenkansje met verve: 0-1.

Het bleek voor AZ het startsein van een sterke fase. Boadu leek op weg naar de 0-2 toen hij door Stengs alleen op Mvogo af werd gestuurd. De spits had teveel tijd nodig, waarna Olivier Boscagli de bal kon wegwerken. Uit de daaropvolgende corner was het wel raak. Koopmeiners scoorde schitterend door de hoekschop van Jesper Karlsson met zijn hak te verlengen.

Spannend laatste half uur

Aanvankelijk leek AZ weinig in de problemen te komen na rust. Daar kwam verandering in toen Phillip Max na een klein uur een vrije trap raak schoot. Met links krulde hij de bal fraai over de muur heen. Marco Bizot kon er alleen maar naar kijken.

In het laatste half uur was het vooral tegenhouden voor de ploeg van trainer Pascal Jansen. AZ kwam er niet meer uit, maar PSV had moeite om tot kansen te komen. De thuisploeg zette in de slotfase echt aan en werd een aantal keer gevaarlijk via corners. In een counter besliste Stengs de wedstrijd door via Jordan Teze raak te schieten: 1-3.

Dit is de tweede keer dat AZ drie keer op rij wint van PSV. Eerder gebeurde dat tussen 1980 en 1981. Daarnaast heeft AZ nu zes keer achter elkaar gewonnen van Ajax (2x), Feyenoord (1x) en PSV (3x). Het is de eerste club ooit die dat presteert.