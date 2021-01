Zorgorganisatie druk met vaccin-voorbereidingen na zware periode

WEST-FRIESLAND - Zorgorganisatie WilgaerdenLeekerweide hoopt 25 januari te kunnen starten met de vaccinatie van de bewoners in haar woonlocaties. De specifieke startdatum kan variëren per locatie, maar de voorbereidingen zijn volop in gang, laat een woordvoerder weten. Een welkom lichtpuntje na een roerige periode.

De zorgorganisatie heeft de afgelopen tijd op meerdere locaties met een uitbraak te maken gehad. Op de locatie Westerhof in Enkhuizen greep het virus snel om zich heen. Bijna alle bewoners raakten besmet en uiteindelijk kwam de helft van de 32 bewoners om het leven door het virus. Ook zestig procent van het personeel kreeg corona.

De locatie heeft de komende tijd een trauma te verwerken, vertelde woordvoerder Els Harder toen aan NH Nieuws. Dat de vaccinaties nu ingepland kunnen worden, is een lichtpuntje voor de organisatie, vertelt Harder. "Iedereen zal hier enorm blij mee zijn. Ook op locaties die niet getroffen zijn door het virus is de behoefte aan een vaccin groot."

Startmoment vaccinatie verschilt

Op dit moment is de organisatie druk aan het inrichten. "Wij kunnen de bewoners op woonlocaties die door onze eigen verpleegkundig specialisten onder behandeling zijn ook zelf vaccineren. Doordat we dit zelf in de hand hebben zullen zij snel aan de beurt zijn."

Bij de verschillende verpleeghuizen wordt niet allemaal op dezelfde dag de eerste prik gezet. In het overgrote deel staan de bewoners onder de zorg van de huisarts en dit verschilt per locatie. "De coördinatie van deze vestigingen gaat vanuit de huisartsen, daar hebben wij dus geen zicht op."

Grootschalig prikpunt gehandicaptenzorg

Op de andere tak van de organisatie - de gehandicaptenzorg - gaat ook op korte termijn gevaccineerd worden. "Ook voor deze doelgroep is dit een mooie stap. Het is voor hen zo'n ingewikkelde periode", licht Harder toe. Vorige week deelde een medewerker van Leekerweide nog hoe één van de wooncomplexen in Wognum de feestdagen in quarantaine heeft door moeten brengen.

Op de locatie in Wognum wordt de komende weken hard gewerkt aan een grootschalig prikpunt. "We willen hier zo snel mogelijk starten en de planning is om alle bewoners in twee dagen te vaccineren."

Werknemers nog even geduld

De werknemers van Wilgaerden die in de 24-uurs ouderenzorg werken hebben al een oproep gekregen voor een vaccinatie. De werknemers binnen de wijkzorg en de gehandicaptenzorg krijgen een oproep voor vaccinatie via de GGD en moeten nog even wachten. "Dat is enorm balen. Ook voor die mensen is een vaccin hard nodig en dat schuift nu helaas nog even op."

Zorgorganisatie Omring -die naast Wilgaerden ook actief is in de regio West-Friesland - is tevens druk met de voorbereidingen voor vaccinaties, maar de woordvoerder van Omring laat weten nog geen specifieke startdatum te hebben.