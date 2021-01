Weer helemaal het hondje: de trimsalons mogen weer open voor de échte haarballen

"Loena had heel wat wol in haar vachtje zitten wat enorm begon te kriebelen. Die knipbeurt was gewoon hoognodig, dat vond ze zelf ook want ze vloog zowat naar binnen hier." Denise de Wit van Trimsalon Wayony heeft het flink druk nadat gisteren het goede nieuws bekend werd gemaakt.

4 weken lang de gebeten hond

Trimsalons ontsprongen tijdens de crisis grotendeels de dans, maar tijdens de laatste lockdownperiode moesten ook Denise en haar collega's de deuren sluiten. Een groot probleem vonden trimsalonhouders door het hele land, want voor sommige honden is een knipbeurt echt essentieel. "Wanneer het welzijn van de hond in het geding komt, dan moet er echt wat aan het vachtje gebeuren. Ze kunnen er op allerlei manieren last van krijgen en als je te lang wacht dan brengt het echt problemen met zich mee."

En daar is het kabinet het dus mee eens. Na vier lange weken mogen de trimsalons vanaf vandaag weer open om de echte noodgevallen te behandelen. De baasjes zullen buiten moeten blijven wachten: de honden worden door trimmers opgehaald, behandeld en weer terug gebracht. "En helemaal coronaproof! Want we komen niet bij de baasjes in de buurt en ook zitten we al een kwartier met onze handen in de sop voordat we de honden -die ook corona kunnen krijgen- echt aanraken."