Peter Bosz haalt Fosu-Mensah naar de Bundesliga

LEVERKUSEN - Bayer Leverkusen is de nieuwe club van Timothy Fosu-Mensah. De geboren Amsterdammer tekent voor 3,5 jaar bij de Bundesliga-club van trainer Peter Bosz.

Fosu-Mensah stond de afgelopen zes jaar onder contract bij Manchester United. Die club ontvangt ongeveer 1,5 miljoen euro voor de 23-jarige verdediger. Ook Ajax zou in de markt zijn geweest voor de drievoudig Oranje-international.

In 2014 vertrok Fosu-Mensah van Ajax naar Manchester. Twee jaar later maakte hij zijn eerste minuten in de hoofdmacht van de Mancunians.