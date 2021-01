Kinderopvang ziet het drukker worden met kids van cruciale werkers

UITHOORN - Het aantal ouders dat hun kroost bij de kinderopvang onderbrengt zodat zij hun cruciale beroep kunnen blijven uitoefenen neemt toe bij opvangkoepel Solidoe. Bij meer dan 15 vestigingen in Aalsmeer en Uithoorn ziet het kinderdagverblijf-bedrijf 50 tot 60 procent meer kinderen in de opvang dan tijdens de eerste golf van de coronacrisis.

Volgens Monic van Diemen, die aan het roer staat bij Solidoe, is die toename te verklaren. Veel ouders waren tijdens de eerste lockdown bang om hun kinderen in een sociale omgeving achter te laten. "Die angst is nu weg. Er wordt veel vaker gebruik gemaakt van de noodopvang. Nu zien we 50 tot 60 procent van de kinderen die gebruik willen maken van de opvang."

Knuffelen

Voor Natasja is haar werk als begeleidster bij de opvang in Uithoorn behoorlijk veranderd. Minder kinderen betekent meer aandacht voor de kids die er wél zijn. "Zolang ik nog mag werken ben ik heel erg blij want dan kan ik tenminste nog een beetje knuffelen met de kinderen. Jammer genoeg zie je ze niet allemaal."

Natasja vindt het geen probleem om met de kinderen bij de opvang binnen anderhalve meter te werken. "Die hebben ook hun knuffels en behoeften nodig, zoals een schone luier. Je bent constant met die kinderen in de weer."