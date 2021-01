Vrijwilligers in Amsterdam redden 20.000 kilo eten van vuilnisbak

AMSTERDAM - In een jaar tijd heeft Helen van der Bilt, samen met 40 vrijwilligers, 20.000 kilo eten verzameld dat anders weggegooid zou worden. Al dat eten heeft ze weer verdeeld onder 70 gezinnen, die wat extra konden gebruiken.

In de zomer van 2019 heeft Helen een paar maanden vrij en wil graag iets nuttigs doen met haar tijd. Ze ergert zich al wat langer aan voedselverspilling en besluit in de Vogelbuurt en IJpleinbuurt in Amsterdam-Noord te kijken hoeveel winkels aan het eind van de week eten over hebben. In diezelfde buurten in Noord wonen ook genoeg mensen die wel wat extra's kunnen gebruiken. Zo sloeg ze twee vliegen in één klap.

Quote "Ik schrik ervan hoeveel eten we weggooien, terwijl er ook nog heel veel honger is" helen van der bilt

Inmiddels bezoeken 70 gezinnen wekelijks Helen's Free Food Market. Er waren zoveel aanmeldingen, dat alleen mensen uit de Vogelbuurt en IJplein nog terecht kunnen. Het assortiment verschilt per week, maar er zijn altijd verse spullen. Voor een bezoekster, moeder van vier en eentje op komst, is het eten meer dan welkom. "Nu met corona heeft mijn man moeite met werk te vinden. We hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Dankzij Helen kan ik mijn kinderen nu wel elke dag een stuk fruit geven." Ook de andere bezoekers zijn enorm blij met het extra eten. Sylvia komt iedere week op de scootmobiel. Eerst kletst ze even met Helen. Vertelt hoe het met haar gaat, en dan loopt ze langs de tafels met eten. Ze kiest fruit en groente, eieren en brood. Aan het eind heeft ze een kratje vol. "Ik zit in de bijstand', vertelt ze. Maar met de extra's van Helen's Free Food Market redt ze het toch. "En wat voor ons niet goed genoeg is, gaat naar Barry en Rosita, de varkens. Die zijn altijd zo leuk! "

Quote "Er zitten alleenstaanden tussen die al dagen niets gegeten hebben" helen van der bilt

Helen vraagt niet om een bewijs van armoede, zoals bij de voedselbank. "Veel te veel werk", zegt ze daarover. "En het komt ook voort uit die focus van iets goeds willen doen voor de wereld. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik vind het belangrijk dat mensen hier niet komen om hun handje op te houden ofzo. Het is eten dat anders weggegooid zou worden, en we hebben liever dat mensen het komen redden!" Het is verborgen armoede, die Helen en haar vrijwilligers iedere dinsdag op de markt aantreffen. Mensen die niet in aanmerking komen voor de voedselbank, maar evengoed te weinig inkomsten hebben om fatsoenlijk boodschappen van te kunnen doen. Ze vertelt over een moeder met vijf kinderen, die al vier dagen niets dan droge pasta eet. Of een alleenstaande moeder die na twee weken voor het eerst weer fruit in huis kon halen. Er zitten alleenstaanden tussen die al dagen niet hebben gegeten, niks in huis hebben. "Het is echt schrijnend. " En belangrijk. Want deze mensen hebben maar mooi 20.000 kilo eten van de vuilnisbak gered!