Schagen schaart zich achter bewoners en zet in op aparte weg naar nieuwe woonwijk

Vorige week lieten de buurtbewoners hun zorgen blijken over de plannen voor de bouw van de nieuwe woonwijk Muggenburg-Zuid. Niet vanwege de huizen die er gaan komen, maar vanwege het gebrek aan een aparte toegangsweg naar die wijk. Daardoor zou al het bouwverkeer en het woon-wijkverkeer van de nieuwe bewoners door hún wijk komen.

"Het is hier nu al heel druk en ook in geval van calamiteiten kunnen de hulpdiensten daar best last van krijgen", vertelde Caroline Hermans, een van de initiatiefnemers van een petitie tegen het plan. "In het bestemmingsplan staat al een nieuwe aansluiting op de N245 ingetekend", aldus mede-actievoerder Peter Karsman. "Dat is wat ons betreft de oplossing voor alle problemen. En dan zal de rust weer spoedig neerdalen in Muggenburg."

Zo snel mogelijk

De gemeente heeft zich nu achter haar inwoners geschaard en zet ook in op een aparte toegangsweg. Ze gaat in overleg met de projectontwikkelaar en de provincie op het zo snel mogelijk aanleggen van die weg naar de nieuwe woonwijk. "Ik zal er alles aan doen om deze nieuwe toegangsweg aan de N245 voor elkaar te krijgen", zegt wethouder Jelle Beemsterboer. "Wat mij betreft wordt de nieuwe ontsluiting al bij de start van het project aangelegd, zodat de wijk Muggenburg geen overlast ondervindt van het bouwverkeer."

NH Nieuws sprak vorige week met enkele bezwaarmakers uit de wijk Muggenburg: