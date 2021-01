'Snackvrije zones' rond Hilversumse middelbare scholen

De nieuwe maatregel houdt in dat er rondom de scholen geen snackkar meer kan staan waar bijvoorbeeld een patatje kan worden gekocht.

Het plan voor de snackvrije zones lag er al langer. "Van verschillende scholen hebben we vragen gekregen van de schoolleiding en ouders of we het venten van etenswaren in de omgeving van middelbare scholen kunnen verbieden. Ook wij vinden het stimuleren van een gezonde leefstijl voor jongeren belangrijk. Daarom hebben besloten dat het venten van snacks bij scholen verboden wordt", zegt wethouder Annette Wolthers van onderwijs.

Het verbod om rond de scholen etenswaren te venten geldt vanaf 26 januari en geldt dus alleen rondom scholen met een 'gezonde schoolkantine'. Dat zijn scholen die gezonde voeding op een belangrijke plek binnen de school zetten en bijvoorbeeld geen vette hap verkopen. Enkele Hilversumse scholen, zoals het Hilfertsheem College, hebben zo'n gezonde kantine om een gezonde leefstijl voor jongeren te stimuleren.

Gezonde leefomgeving

Naast gezond eten heeft Hilversum ook aandacht voor preventie van roken, alcoholgebruik en overgewicht. "Gezonde voeding, dagelijks bewegen en voldoende water drinken moeten de normaalste zaak van de wereld worden. Want een gezonde jeugd heeft een gezonde toekomst. Met deze maatregel willen wij ervoor zorgen dat jongeren niet in verleiding komen om ongezonde snacks te kopen onder schooltijd en willen wij de scholen steunen in hun inspanning om een gezonde omgeving voor hun leerlingen te creëren", zegt wethouder Floris Voorink van sport.