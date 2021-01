'Gemeente Alkmaar benadeelt partijen in exploitatie grond en is niet transparant'

ALKMAAR - Gemeente Alkmaar is niet transparant en zorgvuldig omgegaan met de verkoop en exploitatie van een stuk grond tussen de Pettemerstraat en Zijperstraat, het voormalig Vegro-terrein op Overstad. Of de gemeente wel of niet integer heeft gehandeld, valt volgens de onderzoekers niet te achterhalen omdat essentiële stukken niet worden verstrekt. Dat concludeert onderzoeksbureau Hoffmann. "Zorgelijke conclusies", reageert oud-wethouder Victor Kloos, die het onderzoeksverzoek indiende.

Uit het Hoffmann-rapport blijkt dat het erop lijkt dat partijen bij de exploitatie van de kavels tussen de Pettemerstraat en de Zijperstraat geen gelijke kansen hebben gekregen. Alleen is dit niet controleerbaar omdat notulen en documentaties ontbreken: het dossier is niet compleet, aldus de onderzoekers.

Er ontbreekt schriftelijke vastlegging over besluiten, gemaakt door wethouder Paul Verbruggen. Het rapport concludeert dat Verbruggen en voormalig wethouder Victor Kloos 'een andere andere mening hebben over de informatieplicht met betrekking tot onderhandelingen met partijen en besluitvorming'.

Oncontroleerbaar

Het is volgens het rapport in ieder geval vast te stellen dat de wijze waarop met partijen Leygraaf Makelaars/Landstate, Vink Bouw en KDR, en met DBL is omgegaan, niet overeenkomstig is met de regelgeving van de gemeente Alkmaar. De gevolgde handel en werkwijze van ambtenaren en wethouders is vanwege ontbrekende documentatie maar gedeeltelijk terug te vinden en controleerbaar.

Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van Victor Kloos, voormalig wethouder en fractievoorzitter van Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA). "Het heeft er alle schijn van dat de gemeente Alkmaar niet wil meewerken aan het onderzoek", reageert hij op de bevindingen.

Kloos stelde vragen over het feit dat makelaar Hans van der Leygraaf zonder onderbouwing als gegadigde werd afgewezen. "De gemeente is geen commerciële partij, je hoort dat keurig af te handelen. Er werd destijds gekozen voor Holder, maar dit wordt in geen enkel collegebesluit onderbouwd."