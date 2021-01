Rode Kruis levert noodhulp bij coronavaccinatie

AMSTERDAM - Het Rode Kruis zet vrijwillige EHBO'ers in om noodhulp te verlenen bij de vaccinatie van zorgmedewerkers in de Rai. Deze week zagen ze al honderden zorgmedewerkers aan zich voorbijtrekken. Tot nu toe hebben ze slechts één keer eerste hulp moeten verlenen aan een persoon die zich na de injectie onwel voelde.

"Als het Rode Kruis een beroep op mij doet en het past in mijn situatie ben ik er voor het Rode Kruis en voor de mensen die mij nodig hebben", vertelt vrijwilliger Martijn Banse die aan zijn tweede dienst in de RAI begint. Martijn werkt in het dagelijks leven bij een energiebedrijf, maar daarnaast is hij al 9 jaar vrijwilliger bij de noodhulporganisatie.

Hij is één van de zes vrijwilligers per dag die op verzoek van de Amsterdamse GGD worden ingezet zolang de massavaccinatie in de Rai duurt. "Het is een taak van het Rode Kruis om te ondersteunen zeker in tijden van crisis. Tijdens deze gigantische vaccinatiecampagne zijn wij er om te helpen, bijvoorbeeld met EHBO'ers", vertelt Naomi Nolte van het Rode Kruis Amsterdam.

Kwartiertje wachten

Iedereen die gevaccineerd wordt moet na de prik een kwartiertje in een coronaveilige wachtruimte plaatsnemen. Tijdens dat kwartiertje worden ze in de gaten gehouden door de vrijwilligers. "Wij observeren die ruimte en als mensen zich niet goed voelen kunnen wij naar ze toe gaan of ze komen naar ons toe met een hulpvraag en zo zien we eigenlijk iedereen voorbij komen die geprikt is", vertelt Martijn Banse.

Tijdens zijn eerste dienst, gisteren, moest Martijn in actie komen toen een van de geprikte zorgmedewerkers onwel werd. "Het bleek dat alle spanningen en emoties eruit kwamen toen de prik gezet was, dus die persoon heeft even tot rust kunnen komen bij ons op de eerste hulppost", vertelt hij.

Opschalen

Premier Rutte liet tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag weten een nieuwe piek in de cijfers te verwachten als gevolg van de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus. Mocht het aantal besmettingen in Nederland oplopen dan heeft het Rode Kruis vrijwilligers klaarstaan om in te zetten. "Het Rode Kruis is een noodhulporganisatie en kunnen snel opschalen wanneer dat nodig is", zegt Naomi Nolte.