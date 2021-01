'Telstar haalt broer van Feyenoord-middenvelder'

De geboren Haarlemmer speelt nu bij Sabah FK. Hij is daar actief sinds de zomer van 2019 en speelde ook al zestien interlands voor Jong Azerbeidzjan. De 22-jarige Kökcü kwam eerder uit voor Giresunsor en Bursaspor in Turkije en in Nederland maakte hij zijn profdebuut bij RKC Waalwijk.

Kökcü begon met voetballen bij Stormvogels in IJmuiden, waarna hij in de jeugd speelde bij FC Groningen en Feyenoord.