Bandjes halen paar duizend euro op om bestolen Naarder muziekstudio te redden

NAARDEN - Heel voorzichtig kan Frank van de Woord van de Naarder muziekstudio Bandstart weer een beetje lachen nadat zijn studio vorige maand werd leeggeroofd : het voortbestaan van de studio is zeker nu verschillende bandjes gul hebben gegeven tijdens een inzamelingsactie om de studio te helpen. "Dit is echt geweldig en hier ben ik echt heel blij mee. Ik heb goede hoop dat alles nu goed komt, maar we zijn er nog niet."

De voorzichtige lach op Franks gezicht was een maand geleden helemaal weg. Toen braken onbekenden 's nachts zijn studio open om er vervolgens met dure mengpanelen, laptops en andere apparatuur vandoor te gaan. Het was de derde inbraak in ruim drie jaar tijd. "Een nachtmerrie", vertelde Frank toen tegen NH Nieuws. "We waren de vorige inbraak nog maar net te boven en konden eigenlijk nu pas weer echt gaan draaien."

Voortbestaan gegarandeerd

Toch hoeft Frank zich over het voortbestaan van zijn studio geen zorgen meer te maken. Bandjes die regelmatig in zijn studio repeteren of iets opnemen hebben de afgelopen weken gul gegeven aan een inzamelingsactie. Tot nu toe is een bedrag van 4.500 euro opgehaald. "We waren deze actie al gestart, omdat we veel schade hadden opgelopen door de coronacrisis. Onze studio ligt stil door de coronamaatregelen en we hebben geen recht op steungeld. Dat komt omdat er bij het verlenen van de studio wordt gekeken naar wat je het jaar daarvoor hebt verdiend. Alles wat we toen hebben verdiend hebben we na de vorige inbraak weer in de studio moeten stoppen", legt Frank uit. "Met het bedrag dat we hebben opgehaald kunnen we onze vaste lasten van de afgelopen maanden betalen, waardoor we zeker de deuren niet hoeven te sluiten."

Waar bandjes vaak een paar tientjes doneren, springt een van de donaties er met kop en schouders bovenuit. Een anonieme gulle gever stortte 1.700 euro aan de actie. "Ik ben er echt sprakeloos van. Het schijnt iemand te zijn die hier regelmatig met zijn bandje komt, maar ik heb echt geen idee wie het is. Ik zou dat wel graag weten, want ik zou hem of haar dolgraag bedanken. Ik vind het echt ontroerend dat iemand zoveel geld geeft. Maar dat geldt voor alle donaties, hoor. Het geeft aan dat we gewaardeerd worden, ik vind dat echt heel erg mooi."

NH Nieuws sprak Frank na de laatste inbraak. Tekst gaat verder onder de video.